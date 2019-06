Vettel-Strafe: Keine Liebe zu dieser Art von Sport

Was war passiert? Die Aufregerszene spielte sich in Runde 48 ab. Nach einem Fahrfehler in der Schikane von Kurve drei und vier landete der vom Start weg führende Vettel im Rasen. Als er seinen Wagen wieder auf dem Asphalt unter Kontrolle hatte, drängte er Verfolger Hamilton fast in die Mauer. Der Mercedes-Pilot musste bremsen, verhinderte einen Crash – wurde aber um die große Chance zum Überholen gebracht. Daher entschieden die Rennstewards: Fünf-Sekunden-Zeitstrafe gegen Vettel, der damit den Sieg, obwohl als Erster über die Ziellinie gefahren, an Hamilton abtreten musste.