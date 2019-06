Viel Spaß für die Ohren beim Musical „Chess“

Was hätte das für ein Triumph sein können, wenn sich das Linzer Musiktheater eine „richtige“ Inszenierung (mit Bühnenbild) geleistet hätte. So umschrieb man die konzertante Aufführung vornehm mit „The Musical in Concert“ und vertraute darauf, dass die Ohrwürmer der ABBA-Herren Benny Andersson und Björn Ulvaeus über den Kalten Stellvertreter-Krieg der Schachmeister wohl eine sichere Bank werden würden. Was ja auch wunderbar funktioniert hat.