Zigaretten-Schnorrer zerschnitt Bursche Gesicht

Der spätere Angreifer fragte in der Nacht zum Pfingstmontag kurz nach Mitternacht auf dem Dr.-Marckhgott-Platz in Enns einen 18-Jährigen nach einer Zigarette. Der Angesprochene entgegnete, dass er keine hätte. Da meinte der Schnorrer, dass er das noch bereuen werde. Unmittelbar darauf fügte er ihm mit einem unbekannten Gegenstand eine etwa fünf Zentimeter lange Schnittwunde im Gesicht zu. Anschließen lief er in Richtung Stadtzentrum weg.