Paris schränkt den Gebrauch von E-Scootern ein

Hidalgo rief die Verleiher auf, die Geschwindigkeit der Flitzer zu drosseln, und empfahl Nutzern den Gebrauch eines Helms. Die neuen Vorschriften sollen ab Freitag in Kraft treten, sobald der Polizeipräfekt einen entsprechenden Erlass unterzeichnet. Danach dürfen die E-Scooter künftig nur noch auf Straßen mit Stellplätzen für Autos und Motorräder parken. Zudem schlug Hidalgo den Anbietern vor, die Geschwindigkeit auf 20 Stundenkilometer in der Stadt und acht km/h in Fußgängerzonen zu begrenzen.