Alle 46 Sekunden rückt ein Rettungswagen aus

In größter Not sind sie stets zur Stelle: Die hauptberuflichen und vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter des Roten Kreuzes. Am Donnerstagabend wurde in Frohnleiten bei der Generalversammlung die beeindruckende Bilanz aus dem Jahr 2018 präsentiert. Und die kann sich sehen lassen! Rund 2,84 Millionen unbezahlte Dienststunden wurden geleistet. Dafür sagen wir DANKESCHÖN!