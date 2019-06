AUA-Maschine bricht Start auf Sizilien ab

Eine offenbar falsche Meldung über eine Rauchentwicklung hat am Donnerstagvormittag zum Startabbruch eines Airbus A320 der Austrian Airlines in Catania auf Sizilien geführt. Ursprünglich war gemeldet worden, dass es zu einer Rauchentwicklung kam. Dem trat die AUA am Nachmittag entgegen: „Laut unserer Crew war zu keiner Zeit Feuer oder Rauch wahrnehmbar“, hieß es in einer Stellungnahme der Flugline.