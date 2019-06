Pinguinpaar tötet aus Eifersucht vier Artgenossen

„Stressbedingtes Herzkreislaufversagen“

Am 21. Mai watschelte das Pinguinpaar in die Bruthöhle eines der anderen Paare. Die beiden Pinguine gingen auf die dort mit ihren Eltern lebenden etwa zehn Tage alten Küken los und töteten sie. Wenige Tage darauf attackierte das Pinguinpaar dann noch die Eltern der anderen beiden Jungtiere. „Die Altvögel verstarben kurz nach den Angriffen vermutlich an einem stressbedingten Herzkreislaufversagen“, heißt es in einer Aussendung des Zoos.