„Die Steiermark geht baden“

Das Konzept dieser von Astrid Aschacher kuratierten Ausstellung ist ungewohnt: Es gibt keine Exponate in Vitrinen oder an den Wänden, vielmehr spielt die Schau mit wachgeküssten Erinnerungen. Das Blättern in Fotoalben, alten Straßenkarten, Reiseführern und speziell angefertigten Broschüren ersetzt das herkömmliche von Austellungsstück zu Ausstellungsstück pendeln. Hier geht es mehr um das Gefühl von Urlaub, Sommer, Sonne und Badespaß.