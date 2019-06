Millionenprojekt: Sonne überstrahlt Berge aus Müll

Anstatt das Areal mit Folien abzudichten, will man bei der Sicherung des Standortes neue Wege gehen und den Umweltsünden aus vergangenen Jahrzehnten noch etwas Positives abgewinnen. „Wir rechnen derzeit die Möglichkeiten durch, das gesamte Gelände in eine durchgehende Photovoltaik-Anlage umzuwandeln, um Strom zu erzeugen“, so Bürgermeister Günther Albel, Obmann des Abfallwirtschaftsverbandes (AWV) am heutigen Tag der Umwelt.