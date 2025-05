Der ganz normale Wahnsinn? Die Welt in Unordnung

Mittlerweile hat sich in Fresach das Europäische Toleranzzentrum entwickelt, das Gedanken- und Wissensaustausch über gesellschaftliche, kulturelle und politische Fragen ermöglichen und fördern will. Das scheint derzeit so wichtig wie noch nie zu sein, präsentiert sich die politische Welt doch widersprüchlich, oft unverständlich und immer komplex.