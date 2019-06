„Schwarze Schafe gefährden guten Ruf der Polizei“

Eine „lückenlose Aufklärung“ nach der Veröffentlichung eines weiteren Videos von der Klimaschutz-Demo letzten Freitag, bei dem offenbar ein Demonstrant verletzt wurde, fordert SPÖ-Sicherheitssprecherin Angela Lueger. „Fast alle Polizistinnen und Polizisten in diesem Land leisten einen sehr guten Job, es kann nicht sein, dass ein paar schwarze Schafe diesen guten Ruf gefährden“, so Lueger weiter. Teilnehmer der Klimademo kündigten unterdessen eine weitere Demonstration am Donnerstag in Wien an. Sie soll unter dem Titel „Halt der Polizeigewalt - für ein gutes Leben für alle“ am Ort des Geschehens abgehalten werden.