Last-Minute-Besetzung: Peschorn wird Innenminister

Angelobung am Montag um 11 Uhr

Bundespräsident Van der Bellen hat Bierleins Vorschläge akzeptiert und mit allen zu ernennenden Ministerinnen und Ministern Gespräche geführt, wie sein Sprecher am Sonntagnachmittag bestätigte. Das Staatsoberhaupt wird die Regierung am Montag um 11 Uhr in der Hofburg angeloben.