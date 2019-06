Injektionsnadel blieb vor OP in Patientin stecken

Die Patientin bekam eine Spinalanästhesie, einen sogenannten „Kreuzstich“, berichtete die „Kleine Zeitung“ am Samstag. Dabei brach die Nadelspitze ab und blieb im Körper stecken. Trotzdem wurde die Operation am LKH Villach planmäßig durchgeführt. Die Entfernung des Fremdkörpers gelang nicht gleich, also wurde die Betroffene ins LKH Klagenfurt verlegt.