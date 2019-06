Achtjähriger lief über Straße: Von Auto erfasst

Der Achtjährige aus Neuhofen an der Krems trainierte am Freitagnachmittag fleißig am örtlichen Sportplatz. Nach dem Training holte ihn sein Papa ab, die beiden machten sich zu Fuß auf den Weg nach Hause. Plötzlich das Unglück: Der Bub rannte in einem unbeobachteten Moment und ohne auf den Verkehr zu achten vom Gehsteig auf die Fahrbahn der Piberbacher Austraße.