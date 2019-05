Ex-Weltmeisterin Kuhnle scheitert schon im Vorlauf

Am Freitag gehen für Wolffhardt und Weratschnig die Vorläufe im Canadier-Einer sowie für Mario Leitner, Felix Oschmautz und Matthias Weger die Vorläufe im Kajak-Einer in Szene. Ebenfalls am zweiten Wettkampf-Tag fallen die Medaillenentscheidungen in den Teambewerben.