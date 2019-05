Alle über die Bäume, die ins Stadion kommen

Anton Schratter fragt: Wie oft werden die Bäume versetzt?

Die 284 Bäume für den archetypischen Mischwald im Wörthersee-Stadion werden hoffentlich nur noch zweimal in die Hand genommen. Derzeit befinden sie sich auf einem Grundstück in Stadionnähe, wo sie gehegt und gepflegt werden. Im August bringen wir sie dann in das Stadion, wo sie bis Ende Oktober stehen werden. Dann ist das Kunstprojekt zu Ende und wir transportieren den Stadionwald zu seinem definitiven Standort auf ein Klagenfurter Grundstück, das noch auf seine Tauglichkeit geprüft wird.