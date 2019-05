Parteien voll des Lobes für Neo-Kanzlerin Bierlein

„Wir bedanken uns bei Brigitte Bierlein für die Bereitschaft, sich noch stärker in den Dienst unseres Landes zu stellen. So etwas ist nicht selbstverständlich“, so Kurz in einem Statement, nachdem Van der Bellen die Ernennung der bisherigen Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs bekannt gegeben hatte. Sie werde in den nächsten Monaten für eine stabile Verwaltung in Österreich sorgen, zeigte sich der ÖVP-Chef überzeugt.