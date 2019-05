Thiem gewinnt Vier-Satz-Spektakel gegen Bublik!

„Ich hatte sehr viel Druck, allem voran in meinen Aufschlagspielen, weil es so schwer ist, ihn zu breaken. 16 Asse auf Sand sind viel in vier Sätzen“, sagte der French-Open-Finalist 2018. Bublik habe ihm keinen Rhythmus gegeben und er habe von der Grundlinie nicht gut gespielt. „Im Klein-Klein-Spiel - also bei Stopps und Lobs - ist er viel besser als ich, das war ein sehr schwieriges Match für mich.“