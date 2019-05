Paukenschlag: Marach „verliert“ Doppelpartner

Marach/Pavic hatten im Vorjahr die Australian Open gewonnen, es war der erste Grand-Slam-Titel für Marach. Davor hatten sie 2017 das Wimbledon-Finale und eben in Paris das French-Open-Finale erreicht. 2018 beendete das Duo als bestes Doppel der Welt und erhielt dafür in London beim Masters auch eine Auszeichnung. „Es muss passen mit dem Partner seinem Ranking, aber er muss auch zu mir passen.“ Marach will noch diese Woche entscheiden, weil am Montag schon Nennfristen für Rasenturniere ablaufen.