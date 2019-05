Zu viel bezahlt: Steirer klagten Bankinstitute

Bank verweigerte Rückbuchung

Einige Tage später sah sie, dass das Geld trotz des Abbruchs abgebucht worden war. Die Bank weigerte sich, das Geld zurückzubuchen, behauptete, die Karte sei ein zweites Mal gesteckt worden. Zudem reiche im Falle ihrer „signature-first-Karte“ (hier ist kein Pin-Code erforderlich) der bloße Steckvorgang für eine Abbuchung, was die Betroffene gar nicht wusste. Auch eine abweichende Unterschrift am Beleg ändere nichts an der Tatsache, dass die Bank nicht hafte.