Valerien Ismael neuer Trainer des LASK

Ismael wird am Dienstagnachmittag bei BWT in Mondsee der Öffentlichkeit vorgestellt. Der ehemalige Abwehrspieler von Bayern München tritt ein schweres Erbe an. Der zum deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg wechselnde Glasner hatte die Oberösterreicher zurück ins Oberhaus geführt und dort richtig etabliert. Nach Rang vier 2018 gab es diese Saison Platz zwei und damit die beste Bundesliga-Platzierung der Klub-Geschichte. Die Linzer waren dabei der einzige Konkurrent, der mit Double-Sieger Red Bull Salzburg zumindest etwas mithalten konnte. Als Belohnung gibt es einen Startplatz in der Champions-League-Qualifikation.