Tennis-Rüpel Kyrgios pfeift auf die French Open

Die French Open 2019 gehen ohne das „Enfant terrible“ des Herrentennis in Szene. Nick Kyrgios, der erst vor einer Woche in Rom nach einem Ausraster disqualifiziert wurde, hat laut den Organisatoren für das zweite Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres in Paris wegen „Krankheit“ abgesagt. Der Weltranglisten-36. aus Australien hätte in Runde eins gegen den Briten Cameron Norrie antreten sollen.