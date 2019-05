Herzstillstand am Steuer: Wagen landet am Dach

Ein 62-Jähriger dürfte am Mittwochabend in Wien-Favoriten am Steuer eines Pkw einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten haben. Sein Wagen krachte am Reumannplatz in ein abgestelltes Fahrzeug und blieb am Dach liegen. Für den Mann bestand nach Angaben der Berufsrettung Wien Lebensgefahr.