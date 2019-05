„Finanzielle Sicherheit und politische Bildung“

Ein Forschungsprojekt rückte Jugendliche in die Mitte, die bisher den Absprung in die Arbeitswelt nicht geschafft haben. Rund 450 junge Leute aus 13 Bezirken Oberösterreichs wurden nach ihrer Lebenssituation befragt. Unter dem Motto „Ich kann was. Ich bin was! Reicht das?“ präsentierte man die Ergebnisse in Linz.