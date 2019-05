Blumenhändler griff zu Aufputschdroge: Geldstrafe

Es war Stress in der Arbeit und in der Familie, der einen Oberländer Unternehmer scheinbar zur Aufputschdroge „Speed“ greifen ließ. Doch der 33-Jährige wurde geschnappt und musste nun am Innsbrucker Landesgericht Platz nehmen. „Die Verhaftung war meine Rettung“, zeigte sich der Angeklagte geständig. Mit einer teilbedingten Geldstrafe kam der Mann relativ glimpflich davon.