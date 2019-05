Liebe zu Vergewaltiger: Frau auf schiefer Bahn

DNA-Spur an einem der Automaten

Das Paar war 2018 für das Knacken zahlreicher Automaten bei Auto-Waschanlagen und Tankstellen verantwortlich. An den Tatorten wurden DNA-Spuren sichergestellt, die ein gravierendes Verbrechen durch den Türken ans Licht brachten: Er hatte in der Silvesternacht 2012 in einem Innsbrucker Stiegenhaus eine Frau vergewaltigt und dort Spermaspuren und damit DNA hinterlassen.