Paukenschlag! FAC trennt sich von Trainer Heraf

„Die Geschäftsführung der FAC und Cheftrainer Andreas Heraf haben in den vergangenen Tagen die perspektivische, sportliche Ausrichtung und Kaderplanung intensiv diskutiert. Im Rahmen dieser Gespräche haben sich der Floridsdorfer AC und der 51-jährige Cheftrainer aufgrund von Auffassungsunterschieden hinsichtlich der zukünftigen Ausrichtung auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung geeinigt“, heißt es in einer Aussendung des Zweitligisten am Donnerstag.