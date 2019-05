Linzer Familie floh in Todesangst vor dem Vater

Umbringen wolle er sie alle - und der Drohung ließ ein 37-jähriger vierfacher Familienvater in Linz Taten folgen, nachdem seine Gattin (33) mit den Kindern in Todesangst zu Verwandten geflohen war. Der Türke drang in die Wohnung ein, wollte die Frau mit Gewalt nach Hause holen. Jetzt sitzt der Wiederholungstäter in Haft.