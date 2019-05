Antworten auf (beinahe) alle alpinen Fragen

Was heißt „trittsicher“?

„Während die Zahl der Bergbegeisterten zugenommen hat, kennen sich immer weniger mit den alpinen Gefahren aus“, stellt Rutter fest. Manche Touristen, die in die Tiroler Berge kommen, seien nicht einmal in der Lage, Begriffe wie „Trittsicherheit“ oder „Schwindelfreiheit“ richtig einzuordnen.