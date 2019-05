Jürgen Klopp mischt sich in die Brexit-Debatte ein

Er läuft sowieso Gefahr, der populärste Trainer aller Zeiten in Liverpool zu werden, nach dem Einzug ins Champions-League-Finale fliegen ihm aber auch Herzen zu, die sonst nie etwas mit Fußball zu tun hatten. Jürgen Klopp ist in Liverpool das Maß aller Dinge. Und er ist auch einer, der sich nicht scheut, mit einer Prise Humor auch ernste Themen anzugreifen. So zum Beispiel den Brexit. Nach dem 4:0 gegen Barcelona meinte er bei der Pressekonferenz, dass das wieder mal ein Zeichen dafür wäre, dass die englischen Klubs um jeden Preis in Europa bleiben wollen. „Das habt ihr nicht verstanden, denn der Rest des Landes will das nicht“, sagte er den überraschten Journalisten.