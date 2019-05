Salzburg holt Derek Joslin von Red Bull München

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Salzburg. Nach meiner Zeit in München weiß ich, dass Red Bull eine erstklassige Organisation ist. Mit Matt McIlvane als neuen Head Coach in Salzburg bin ich mir auch sicher, dass wir um die Meisterschaft in der Erste Bank Eishockey Liga mitspielen wollen“, wurde Joslin in der Presseaussendung zitiert.