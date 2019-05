Fuchs verlängert bei Leicester um eine Saison

In der Vorsaison noch Stammkraft, kam Fuchs in der noch bis kommendes Wochenende laufenden Meisterschaft kaum mehr zum Einsatz. Drei Spiele in der Premier League, vier im Ligacup und eines im FA-Cup stehen zu Buche. Sein einziges Tor beim 4:0 gegen Fleetwood Town wurde erst am Dienstag von Leicesters Fans als „Tor der Saison“ auserkoren.