Über Salzburg ist jetzt ein Stern aufgegangen

Nachfolge-Klub der Austria

In der österreichischen Bundesliga wird jeder zehnte Meistertitel mit einem Stern im Logo veredelt. Weil Red Bull Salzburg offiziell als Nachfolge-Klub der Salzburger Austria firmiert, wäre den Mozartstädtern der Stern schon 2016 zugestanden. Die Austria wurde 1994, 1995 und 1997 Meister, gemeinsam mit den 2016 bereits sieben errungenen Red-Bull-Titeln waren die zehn also schon perfekt. 2016 verzichtete der Klub allerdings noch auf den Stern. Jetzt, da sich die zehn Meistertitel ausschließlich auf die Red-Bull-Ära beziehen, gilt‘s also doch.