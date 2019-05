Bankomat in die Luft gejagt

Ein paar Minuten später brannte in einer Park-&-Ride-Garage in Seebenstein ein Audi aus. Zeugen hörten einen Knall und schlugen Alarm. Die Polizei vermutet, dass es sich bei dem abgebrannten Wagen um ein (zuvor erbeutetes) Fluchtauto der Bande handelte. Gleichzeitig beschäftigt nämlich eine Serie von Kfz-Diebstählen in Wiener Neustadt die Ermittler. So wurde einer Gastronomen-Familie am Freitag ein neuer Audi gestohlen. Der Wagen war vor dem Wohnhaus geparkt. Laut Polizei könnte es sich bei dem Audi um das abgefackelte Fluchtauto gehandelt haben. Die Ermittlungen laufen weiter.