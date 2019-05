Gar doppeltes Jubiläum für violettes Urgestein

Man muss die Feste feiern, wie sie fallen: Nachdem die Verfolger Kuchl (1:1 in Altenmarkt gerettet) und Neumarkt (0:1 in Adnet) am Freitag Federn gelassen hatten, zogen die Stadtklubs tags darauf davon. Der SAK „begnügte“ sich mit einem souveränen 1:0 in Zell am See. Die Austria montierte mit Bürmoos das Team der Stunde ab. Der Heimsieg stand ganz im Zeichen von Nico Mayer.