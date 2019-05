Wohnhaus in Schiefling im Vollbrand

Am Sonntagvormittag heulten in Schiefling die Sirenen. Der Dachstuhl eines Wohnhauses stand in Flammen. Die Feuerwehren Schiefling, Techelweg, Keutschach, Reifnitz, Velden, Augsdorf und St. Egyden konnten den Brand aber schnell unter Kontrolle bringen. Ein Kamerad aus Schiefling wurde dabei verletzt.