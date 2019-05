Jack-&-Jones-Tycoon trägt seine Kinder zu Grabe

Drei weiße Särge, geschmückt mit großen Gestecken aus Hortensien und fliegende Ballons: Mit einer berührenden Abschiedsfeier trugen Jack-&-Jones-Tycoon Anders Holch Povlsen (46) und seine Gattin Anne (40) am Wochenende drei ihrer vier Kinder in Dänemark zu Grabe. Die Mädchen Alma (†15) und Agnes (†12) sowie der fünfjährige Alfred waren beim Terroranschlag am Ostersonntag auf Sri Lanka getötet worden.