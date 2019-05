Vierbergelauf: Einige Pilger sind schon am Ziel

Tausende Wanderbegeisterte sind auch dieses Jahr wieder beim Vierbergelauf dabei. Gestartet wurde in der Nacht auf Freitag am Magdalensaberg. In den frühen Morgenstunden gab es am Ulrichsberg eine Messe. Nach einer kurzen Pause ging es dann aber gleich weiter zur dritten Station auf den Veitsberg. Währenddessen noch viele Pilger unterwegs waren, haben einige Kreuzträger und Wanderer schon am Freitagvormittag die Zielstation am Lorenziberg erreicht.