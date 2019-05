Familienvater (31) stirbt am Weg zum Mount Everest

„Keine Antwort erhalten“

Bis zur dritten Etappe in 5000 Meter Seehöhe verlief alles plangemäß. „Wir haben jeden Tag per Skype telefoniert, das letzte Mal am Ostersonntag“, erzählt seine Lebensgefährtin Maja S. im Gespräch mit der „Krone“. „Am Ostermontag habe ich ihm noch einmal geschrieben, aber keine Antwort erhalten.“ Am Dienstag stand dann plötzlich die Polizei vor der Tür und überbrachte die Schocknachricht: Der 31-Jährige war in seinem Hotel in einem der Dörfer der Gemeinde Khumbu Pasang Lhamu tot aufgefunden worden.