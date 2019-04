Macrons Reformpläne überzeugen nur wenige

Humaner und gerechter soll die französische Gesellschaft werden, versprach Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag bei der Vorstellung seiner Reformpläne. Dabei griff der unter massiven Druck geratene Staatschef auch Forderungen nach niedrigeren Steuern und mehr Bürgerbeteiligung aus der „großen Debatte“ auf, an der sich von Mitte Jänner bis Mitte März rund 1,5 Millionen Menschen beteiligt hatten. Doch die Reaktionen innerhalb der Bevölkerung sind verhalten bis skeptisch. Aktivisten der „Gelbwesten“ kritisierten, dass die Vorstöße nicht dazu beitrügen, die Not im Land zu lindern. Acht von zehn Franzosen glauben laut einer aktuellen Umfrage nicht an ein Ende der Demonstrationen.