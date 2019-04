Im Burgenland häufen sich Fälle von Giftködern

Auch weitere Vorfälle bekannt

Auch in Eisenstadt kam es zu einem tragischen Vorfall. Beim Spaziergang hatte ein Hund etwas aufgeschnappt – und starb an den Folgen. Ein herumliegendes Plastiksackerl voll Faschiertem erweckte in Forchtenstein die Neugierde von Hunden. Unter das Fleisch waren weiße Körner gemischt, die auf einen Giftköder schließen lassen. Bis jetzt konnten vierbeinige Lieblinge aber davon abhalten werden, in die Falle zu tappen.