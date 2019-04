Im Rossbräu wird im Mai das letzte Bier gezapft

„Manchmal muss man sich auch von schönen Dingen trennen. Wir zapfen hier am 11. Mai das letzte Bier“, so der 51-jährige Unternehmer, der das Lokal in der Mall nach 23 Jahren zwar schließt, dem Europark als Pächter aber erhalten bleibt. Was er mit den rund 800 Quadratmetern vor hat, will er noch nicht verraten. „Fakt ist nur, unser anderes Rossbräu in der Herrnau bleibt völlig unberührt!“