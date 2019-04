„Eltern gehören bei Vorfällen besser informiert“

Rechtlich sind Schulen die Hände gebunden

Etwa 150 Anzeigen wegen Gewalt an der Schule gingen im Vorjahr bei der Polizei ein. Vor allem in den Pflichtschulen ist der Handlungsspielraum nach solchen Vorfällen jedoch begrenzt: „Rechtlich hat man kaum Möglichkeiten, die Kinder sind ja schulpflichtig. Alles, was man im ersten Moment tun kann, um die Spannung vorerst zu nehmen, ist eine Suspendierung“, so Kerschbaumer.