„Es wurde gemunkelt, dass so etwas passiert“

Mehr als 350 Todesopfer

Am Ostersonntag hatten Terroristen mehrere Bomben gezündet, darunter in Kirchen, in denen gerade Ostergottesdienste stattfanden, sowie in mehreren Hotels. Das Massaker hat letzten Meldungen zufolge 359 Menschenleben gefordert, rund 500 Verletzte sind noch immer in Krankenhäusern. Unter den Toten sind mindestens 37 Ausländer aus acht Nationen.