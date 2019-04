„Dog‘s Love“ hilft „TierTafel“ aus der Patsche

Pfarrer Franz Zeiger kann wieder lachen: Vor wenigen Wochen wandte er sich über die „Krone“ mit einem verzweifelten Hilferuf an die Öffentlichkeit, da seine „TierTafel“ in eine schlimme Notlage geraten war. Es gab keine Spenden und in der Folge auch kein Futter für die Haustiere von bedürftigen Besitzern. Hilfe kam jetzt vom österreichischen Hundefutterhersteller „Dog‘s Love“.