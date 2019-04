Verletzungsdrama um Bayern Münchens Wunschspieler!

Auf Twitter lässt der Jungstar mit seinen Worten erahnen, wie sehr ihn diese schwere Verletzung gerade in dieser Phase der Meisterschaft und seiner Karriere trifft. „Ich bin wirklich am Boden zerstört, dass meine Saison mit einem Achillessehnenriss beendet wird. Ich werde hart arbeiten und versuchen, in der nächsten Saison stärker zurückzukommen“, so Hudson-Odoi.