Meister Golden State vor Aufstieg in zweite Runde

Titelverteidiger Golden State Warriors hat in der ersten Runde der NBA-Play-offs einen wichtigen Auswärtssieg geschafft. Vor allem dank starken Leistungen von Kevin Durant (33 Punkte) und Klay Thompson (32 Punkte) siegten die Basketballer im kalifornischen Duell bei den Los Angeles Clippers am Sonntag mit 113:105 und stellten in der „best of seven“-Serie auf 3:1.