Austria: „Das Jubiläumstor muss her, egal wie!“

Erster Sieg unter „Ibi“?

Der „Hunderter“ und der „Dreihunderter“ wären also fällig, wenn es mit dem ersten Sieg unter Robert Ibertsberger klappen sollte (bisher gab es unter seiner Regie ein Unentschieden und drei Niederlagen), das große Problem dabei: Violett geizte zuletzt mit Toren. Mit Ibertsberger als Cheftrainer auf der Bank wurden nämlich bisher nur zwei Treffer erzielt, beide per Elfmeter (Maximilian Sax beim 1:5 in Salzburg, Christoph Monschein beim 1:1 in Wolfsberg). „Es ist nicht so, dass wir das nicht im Training üben würden, wir machen genug Abschlüsse“, so Ibertsberger, „im Spiel klappt es leider nicht, auch, weil wir nicht effizient genug, nicht entschlossen genug sind.“ Und er weiß auch: „Viele Chancen werden wir gegen den LASK nicht bekommen, die müssen wir halt ummünzen.“