Neues Telfer Bad schwimmt auf einer Erfolgswelle

Freibad öffnet am 1. Mai

Im kulinarischen Bereich punkte das Restaurant „Surfers“ mit Qualität - und Einfallsreichtum, was das musikalische und kulturelle Angebot betrifft. Aber auch das „Allwetterbad“ selbst möchte zusätzliche Gäste mit insgesamt 13 Sommerevents anlocken. Eines davon ist das traditionelle Freibad-Opening am 1. Mai. Die Tarife für die Saisonkarten bleiben übrigens gleich.