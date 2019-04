Wo ist der Glanz von einst geblieben?

Eine hochkarätige Liga, die im Laufe der Jahre immer dünn besiedelter ist. Denn selbst wenn Muck und Corinne Flick, Elisabeth Prinzessin Auersperg-Breunner oder Günther Graf von Schulenburg zuletzt zur „Meistersinger“-Premiere antanzten, viele langjährige Stammgäste wie Gloria Prinzessin von Thurn und Taxis blieben aus. Vielleicht liegt’s am sechsstündigen Wagner-Marathon. Wie auch immer, so bleibt mehr Platz für illustres Lokalkolorit. Während Sacher-Chefin Elisabeth Gürtler mit dunkelgrüner Samtrobe, Pelzcape und Föhnfrisur à la Sturmayr ins Festspielhaus eilte, glänzten hiesige Society-Diven wie Katharina Quehenberger oder Suzanne Harf in Couture von Gottfried Birklbauer. Sie befinden sich in guter Gesellschaft. Auch Hollywoodstar Meryl Streep ließ sich vom Linzer Designer einkleiden.Aufmarsch „Die Karwoche ist die erfolgreichste vom ganzen Jahr“, betont Cosi Dorn. Sie muss es wissen, so sitzt sie doch nicht nur im Vorstand der Freunde und Förderer der Osterfestspiele. Vielmehr kleidet sie in ihrem Geschäft in der Griesgasse seit Jahrzehnten internationale Prominenz wie Architekt Peter Marino oder Patrick Louis Vuitton und gekrönte Häupter wie Prinz Charles, Königin Sophia von Spanien, Silvia und Carl Gustaf von Schweden oder Prinz Amyn Aga Khan mit Leinen, Leder und Loden ein. „Prinz Amyn kommt bereits seit 35 Jahren und hat sich auch fürs Wochenende angesagt.“